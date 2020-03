“Yo recibí hace como un mes, un mes y medio a Larry Fink, que es el del fondo BlackRock, uno de los fondos económicos financieros más importantes del mundo y ya estaba, empezaba esto del coronavirus, y me dice: ‘a ver, vamos a saludarnos’. Y era así de patada; entonces, no, así no, ni patadas ni codazos. El corazón.”, dijo López Obrador.