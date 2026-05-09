Puedes divorciarte sin abogado en México: cuándo aplica y cómo hacerlo

Este trámite se realiza directamente ante el Registro Civil del domicilio de los solicitantes, donde se verifica la documentación, se ratifica la solicitud y se levanta el acta correspondiente en una sola comparecencia de ambas partes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el divorcio puede tramitarse sin abogado únicamente bajo ciertas condiciones y siguiendo procedimientos estrictos definidos por la ley.

Hay diferentes modalidades de divorcio, pero solo el divorcio administrativo —también llamado voluntario o exprés— permite prescindir de representación legal si se cumplen todos los requisitos señalados por las autoridades del Registro Civil o el notariado local.

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Para divorciarse sin abogado, ambos cónyuges deben estar de acuerdo en separarse, ser mayores de edad, no tener hijos menores de edad en común ni hijos que requieran pensión alimenticia, y haber liquidado cualquier sociedad conyugal si existía. Además, la cónyuge no debe estar embarazada.

Este trámite se realiza directamente ante el Registro Civil del domicilio de los solicitantes, donde se verifica la documentación, se ratifica la solicitud y se levanta el acta correspondiente en una sola comparecencia de ambas partes.

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El costo ronda los $1,590 y está sujeto a revisión de documentos y pagos de derechos.

Modalidades de divorcio y requisitos para prescindir de abogado

La legislación mexicana reconoce varias formas de divorcio: incausado, por mutuo consentimiento, necesario y administrativo.

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El divorcio administrativo, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es el único que permite a los cónyuges acudir sin abogado cuando cumplen con los requisitos mencionados: mutuo acuerdo, mayores de edad, sin hijos menores o dependientes económicos y liquidación de bienes.

Si existen hijos menores, dependientes económicos o desacuerdo sobre bienes, es obligatorio acudir por la vía judicial, lo que normalmente requiere asesoría profesional.

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Procedimiento ante el Registro Civil y notario público

Si el matrimonio fue bajo sociedad conyugal y no hubo bienes, se debe manifestar expresamente. El Registro Civil recibirá la solicitud, verificará la documentación, y citará a ambas partes para ratificar la petición - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para iniciar el trámite, ambos solicitantes deben presentar identificación oficial, copia certificada del acta de matrimonio, declaraciones bajo protesta de decir verdad sobre la inexistencia de hijos menores o dependientes, y documentos que acrediten la liquidación de bienes si aplican.

Si el matrimonio fue bajo sociedad conyugal y no hubo bienes, se debe manifestar expresamente. El Registro Civil recibirá la solicitud, verificará la documentación, y citará a ambas partes para ratificar la petición. En ese acto, se levanta el acta de divorcio y se realiza la anotación marginal en el acta de matrimonio.

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Cuando el divorcio aplica ante notario, las condiciones son similares: solo procede cuando no hay hijos o bienes y lo permite la legislación estatal.

El divorcio incausado o por mutuo consentimiento, que sí puede involucrar custodia de hijos o reparto de bienes, requiere necesariamente la intervención judicial y, en la práctica, la participación de abogados, aunque la ley reconoce el derecho a la autodefensa en juicio.

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Opciones de representación gratuita y apoyo institucional

Si no es posible costear un abogado y el divorcio debe ser judicial, existen alternativas de representación gratuita a través de las defensorías públicas estatales, los institutos de la mujer, y organismos como el DIF. Estos pueden asignar abogados sin costo a quienes cumplan los requisitos de vulnerabilidad económica.

Cambios recientes en legislación y jurisprudencia

El divorcio administrativo sigue siendo el único mecanismo formal para divorciarse sin abogado cuando se cumplen las condiciones que marca la ley y el Reglamento del Registro Civil local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no es necesario acreditar causales para solicitar el divorcio. Ahora basta la voluntad de uno o ambos cónyuges. Esta jurisprudencia tiene mayor valor que las disposiciones estatales y protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

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El divorcio administrativo sigue siendo el único mecanismo formal para divorciarse sin abogado cuando se cumplen las condiciones que marca la ley y el Reglamento del Registro Civil local.

Fuentes oficiales y guías institucionales recomiendan revisar los requisitos específicos en el Registro Civil del estado correspondiente debido a posibles actualizaciones o particularidades locales.

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