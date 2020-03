“Nos dijeron que la prueba está reservada para las personas que tienen problemas realmente graves. Yo vine dos veces y ni siquiera me detuvieron, ni me sacaron plaquita de nada”, relató tras la muerte de su esposo, en entrevista con El Heraldo. “Desde que él entró, los partes médicos siempre fueron confusos. Los hospitales no tienen absolutamente nada. Todo tenemos que andarlo comprando: medicamentos, material quirúrgico, faltan muchas cosas”.