En la región se encuentran diversos hoteles de lujo como Ritz Carlton, Four Seasons, The Rock Resorts Spa o The Arrabelle que ofrecen servicios de primera línea: masajes, comida y coctelería gourmet, transportación a zonas de difícil acceso y particularmente cientos de variedades de infusiones de todo el mundo. En materia gastronómica los turistas recomiendan mucho el budín especiado con peras, nueces y bourbon.