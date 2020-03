Además, durante estas sesiones, buscarán tomar recaudos en caso de que los legisladores no puedan reunirse antes del 30 de abril, cuando está marcado el final de las sesiones ordinarias. Pero también en la Cámara Baja una parte de la oposición anunció su ausencia de las sesiones. “Hay grupos parlamentarios que no asistirán, no hay unanimidad”, explicó Mario Delgado, el coordinador de los diputados morenistas.