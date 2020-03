La moral del presidente se yergue, majestuosa, por encima de la historia, la ciencia, la tecnología, las matemáticas… y la realidad. ¿Qué importancia tiene si México se fundó o no hace 10,000 años; si Carmelita Romero Rubio fue esposa de Porfirio Díaz o de Benito Juárez; si los ventiladores, esos, producen energía eólica o eótica? Absolutamente ninguna, faltaba más. Si él dice que ningún virus puede hacernos daño porque no hay corrupción, no hay anagabrielas, ni bartletts, ni patytrujillos (con 11 doctorados) que valgan. La superioridad moral, como un manto, lo cubre todo, los cubre a todos.