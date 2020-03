“Les voy a contar algo de ayer en la noche, para que tengamos una idea, esto con el propósito de que le tengamos confianza a los médicos y que no se politice este asunto, yo terminé una gira en la Costa Chica de Guerrero, y me traslade a la Ciudad de México en un vuelo de Volaris, con relativamente poca demora, hasta eso; y llegué como a las nueve, nueve y media de la noche, entonces pues en el vuelo no se puede utilizar el teléfono, no se puede estar al pendiente de las noticias; pero aterrizando, ya está un mensaje de López-Dóriga anunciando la primer muerte (falsa) por coronavirus", explicó.