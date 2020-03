En 2019, el Journal of Natural Products (diario oficial de la Sociedad Estadounidense de Farmacognosia) publicó una edición especial en su honor, y recientemente la American Chemical Society organizó el Simposio Heroes of the Journal of Natural Products, para distinguir a un grupo de investigadores que han contribuido a la excelencia de esta revista, incluyendo a Rachel Mata, que desde 2014 es fellow de la Sociedad Americana de Farmacognosia.