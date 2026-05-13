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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 13 de mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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En pocas líneas:

12:31 hsHoy

¿De qué hablará la presidenta el día de hoy?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría abordar los siguientes temas en su mañanera, debido a su relevancia nacional:

Luego de que Morena anunciara que busca el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por supuesta participación con Estados Unidos por permitir el ingreso de agentes de la CIA a territorio nacional.

Ante esto, Campos Galván defendió la actuación de su gobierno en el combate al crimen organizado e instruyó a la FGR para que proceda conforme a derecho y que “caiga quien caiga” y señaló que, la Unidad Especializada de Investigaciones que creó, mantiene las investigaciones para aclarar la situación.

A esto, se suma que, recientemente, el medio estadounidense CNN, sostiene que la CIA habría incrementado sus operaciones encubiertas en México para combatir a los cárteles del narcotráfico, mediante acciones letales dirigidas contra integrantes de distintos niveles de estas organizaciones.

El reportaje detalla que la Ground Branch de la agencia estaría ejecutando asesinatos selectivos, como el caso de Francisco Beltrán, presunto operador del Cártel de Sinaloa, quien murió en una explosión en marzo de 2026.

  • El asesinato de María Lucía Mora, dirigente de Morena en Valle de Allende.
  • Desplazamiento forzado a la comunidad indígena de Guerrero.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.

12:27 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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