“El compromiso es que se respete el voto, elecciones libres, nada de fraude electoral. En San Luis Potosí como en todo México, se ha padecido de fraudes electorales, de trampas para imponer autoridades, eso va a quedar desterrado de San Luis Potosí y de México, en eso sí voy a intervenir, voy a estar pendiente para que ninguna autoridad utilice presupuesto público en favor de partidos y candidatos, que no se carguen los dados, que las elecciones sean limpias y libres, que no haya compra de votos, que se no trafique con la pobreza de la gente, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen urnas, que no voten los finados, como era antes", advirtió.