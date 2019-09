"No hay paranoia, ya les dije, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, nada más es porque se quedaron algunos con las malas mañas, las malas prácticas de estar espiando. Estoy pendiente de que el gobierno no intervenga teléfonos, que ya no haya lo que nosotros padecimos cuando estábamos en la oposición, ni para periodistas , ni para nadie", recalcó el mandatario mexicano.