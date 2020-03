“Ayer lo que dije es que hay que separar la ‘grilla’, la politiquería, de la transformación de México, son dos cosas distintas; y es muy latoso el que muchos estén anclados en la politiquería, que se hayan quedado en el almanaque, en las prácticas del antiguo régimen. Entonces, si no digo nada, estoy aceptando, tolerando algo que considero no ayuda y yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega”, dijo el mandatario mexicano.