“Si, se aplica un protocolo de revisión, pero no se puede negar a nadie, a ver, si se detectara un caso se atiende, nosotros no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos, se cumplen, pero no es aquí no les permitimos atracar, aquí ustedes no pueden estar, no, estamos hablando de miles de personas, de turistas de cualquier nacionalidad, nosotros no podemos actuar así”, indicó.