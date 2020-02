Otro problema es que incluso en diciembre de 2018, el entonces titular de Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, reconoció que las farmacias en México no tienen acceso suficiente a medicamentos controlados. Resulta complicado obtener los permisos para su venta, lo cual implica procedimientos prolongados; además, Templos Esteban lamentó que algunos profesionales de la salud no cuentan con la capacitación suficiente para prescribir los medicamentos, entonces prefieren no hacerlo y como anteriormente se mencionó en diversos casos ni siquiera existen presentaciones para niños, por lo que las pastillas que se recetan para adultos se tienen que partir o diluir para darle la dosis al menor.