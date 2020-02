Fue la Organización No Gubernamental (ONG) Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la que documentó el caso a través del periodista Raúl Olmos, quien detalló que Carlos Fardigas era el director de Braskem, hoy delator del caso ante la justicia brasileña que asegura que acompañaron a Peña Nieto todo el tiempo y, no sólo a él, si no a todo su equipo, además de avalar la campaña del priísta a través de tres transferencias equivalentes a 1.5 millones de dólares.