“Esto a veces no se interpreta bien, o no se acepta por la tecnocracia, pero son visiones distintas, son concepciones distintas, además, no es fácil, después de 36 años de predominio de un modelo económico que, dicho sea de paso, fracasó, pues medir de otra forma, tomar más en cuenta el bienestar, tomar más en cuenta el desarrollo, pero sí estoy enterado de toda la información”, concluyó el jefe del Ejecutivo federal.