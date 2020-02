Lo que parecería un contradicción en materia de declaraciones y posturas políticas ante la no adhesión del Insabi por parte de gobernadores panistas, no lo es. Este domingo 2 de febrero, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados confirmó que los estados gobernados por el partido al que está adscrito mantendrán su postura de no adhesión.