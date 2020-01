Pero no presentaríamos la gravedad del entorno si no hablamos de la inoperancia de la oposición. Dejemos a un lado que la desaparición del Seguro Popular era una propuesta de campaña de López Obrador, por lo que debía haber un posicionamiento claro desde 2018: la iniciativa para desaparecerlo se presentó en julio de 2019 y se aprobó el pasado mes de noviembre. Salvo las audiencias públicas que hubo en agosto, no hubo un debate público sobre las bondades de lo que iba a desaparecer o una discusión sobre las ventajas y desventajas del nuevo modelo. Es decir, nunca conocimos una defensa clara y entendible ni del PAN ni del PRI de las instituciones que crearon.