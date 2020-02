En este sentido, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, instó a no caer en pánico ante la futura llegada del coronavirus a México: “Les garantizo que el virus (coronavirus) va a llegar a México. No es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad", indicó.