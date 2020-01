El estudio fue publicado por la revista médica estadounidense New England Journal of Medicine (NEJM). No obstante, las autoridades indicaron que las conclusiones tienen un carácter preliminar e “impreciso”, y es pasible de una gran variabilidad. Sin embargo, aseguraron que la evidencia justifica “un período de observación o de cuarentena de 14 días para las personas expuestas” al virus.