Al respecto Luis Madrigal, director de la plataforma de servicios financieros Coru.com, explica que “lo más peligroso del fraude o del robo de identidad con las tarjetas, es no darse cuenta inmediatamente, sino que un día de repente notas irregularidades en tus estados de cuenta, cargos que no conoces, o peor: te niegan un crédito por ya tener uno abierto que tú no solicitaste, o bien descubres meses después que estás boletinado como cliente moroso en el Buró de Crédito, e incluso que alguien más cobró a tu nombre un seguro o pensión pendiente”.