“Buenas noches. Me encanta poder estar cumpliendo mi sueño de esta manera. No podría pedir otra forma de cumplir este sueño mejor que esta. Con unos maravillosos compañeros, y formamos una maravillosa familia. Y todo es perfecto aquí pero, si pongo las cosas en una balanza, mi mamá me pesa más, así del otro lado esté mi sueño. Y pues, yo con todo mi corazón quiero regresar con mi mamá”.