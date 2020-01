También la hizo pararse frente a un espejo y respirar en varias ocasiones: “Saca lo que no necesitas en tu alma y tu cuerpo. Mírate al espejo, ve qué bonita estás y vas a repetir esto con tu nombre: 'Yo, Bárbara, me amo con todo mi ser, cada día me quiero más, cada día me procuro más. Prometo Barbarita cuidarte todos los días de mi vida. Te perdono por todo lo que hiciste antes y entiendo que has sufrido mucho, pero todo eso es para florecer mucho más. Cada día mejor, contigo hasta el final. Te amo”.