“A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos. Tú le diste el pitazo a los rateros (...) Sabían en qué bolsa me los metí (los billetes). Tú fuiste la que me atendiste y me dijiste que esperara cinco minutos para darme billetes de 500”, denuncia en la grabación el hombre, al que identificaron como Daniel "N".