“Platiqué sobre mi tema de tesis. Me dijeron: ‘Vamos a hacer un top five de las mujeres de Fidel Castro’. Me sentí aludido, porque la mía fue una investigación con un planteamiento, un marco teórico, me costó conseguir bibliografía. Cuando me lo propusieron, me negué, pero cuando me dijeron lo que me iban a pagar, acepté; y ese fue mi debut en las revistas del corazón, en 2004”.