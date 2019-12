Ella se subió a la patrulla con ellos y tenían la idea de perseguir a los menores para detenerlos. Pero poco después se dio cuenta de que no lo conseguirían. El oficial que conducía no quiso encender las luces para buscar a los presuntos delincuentes. Iba despacio y sigiloso, con el pretexto de que no quería que los asaltantes lo vieran. Fernanda percibió que más bien su manera de actuar era por miedo. Ella le pidió regresar, y el policía le dijo que no sabía cómo hacerlo. No conocía la zona.