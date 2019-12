“Aquí también hay amenazas incluso de algunos gobiernos, que principalmente del gobierno italiano, que se ha puesto en todos lados para proteger a una empresa que no es tan grande que es Ferrero, porque desaparece su Huevo Kinder. Si queda la cuestión de que no puedes tener una promoción para niños en un producto que tenga un sello, pues el Huevo Kinder va a tener sellos, no podría tener juguetes dentro”, dijo al medio mexicano Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor.