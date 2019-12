Un año después de los hechos, Noel relato en The Daily Beast, todo el periplo que había pasado desde entonces. En el artículo A viral sex crime that shocked a nation (El crimen sexual viral que impactó a una nación), el cual fue publicado en tres entregas, la periodista narró lo que vivió después de la agresión. “Fue una manera de hacer un análisis y de entender lo que había sucedido… Mi rol como periodista fue lo que me impulsó a pasar por todo este proceso y ahora, con algunos meses de distancia, era hora de escribirlo”, detalló.