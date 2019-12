Vania, hija de la mujer, también se comunicó con ella antes de que desapareciera: “Entre la 1 y las 2 de la mañana vuelvo a recibir una llamada, pero no era del número de mi mamá. Yo entre adormilada contesté y era el vecino, me dijo que mi mamá estaba bien. que estaban tomado y que ya había pasado todo. A las tres de la mañana me desperté porque sentí algo y le mandé un mensaje, le dije: ‘Oye, ¿te vas a quedar con Ricardo o vas a volver con él?’ y me puso que no. Ese fue su último mensaje. En la mañana que me desperté le mandé otro mensaje y le pregunté ‘Oye, ¿vas a ir a trabajar?’ no me contestó", dijo.