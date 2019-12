“Cuando me avisaron de la masacre, cuando me avisaron que mi hija había sido balaceada y calcinada; luego luego le hablé a Julián, él andaba en Chihuahua y le dije: `Hijo discúlpame si no te he apoyado en tu lucha, si no he estado más presente para ti, desde ahora cuenta conmigo para lo que sea, yo quiero ser tu guardaespaldas o lo que tenga que ser pero lleva este mensaje al mundo: esto no se puede quedar así, necesitamos que el mundo entero reconozca esta masacre como un crimen a la humanidad, y si es un crimen a la humanidad, tal vez la humanidad entera sea responsable”, con voz casi desesperada, cuenta Adrián cómo fueron los minutos posteriores luego de enterarse de la tragedia.