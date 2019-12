"Tirarle dinero al problema a través de un ataque a la pobreza, por ejemplo, no va a resolver el problema. La pobreza no es causa de la mafia, la gente pobre no es mafiosa, la pobreza en sí misma no es un factor que causa delincuencia organizada. Hay países con mucha más pobreza que no tienen crímenes de lesa humanidad, que no tienen la delincuencia organizada que tiene México, en África, en Asia. La desigualdad del ingreso causada por empresarios leales, oligopólicos, que destruyen la inversión social y buscan alianzas con la delincuencia organizada, es uno de los factores principales que causa que este problema esté fuera de control.