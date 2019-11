“Adiós a sus aspiraciones de ser gobernadora de Sonora, allá no creo que acepten otra mujer sin conocimientos...Lic. en ciencias de la comunicación...que no distingue entre una filosofía y un término....vamos mal....habrá que depurar al partido para que no lleguen chapulines”, tuiteó el usuario @Orlando42773973 en forma de amenaza. En respuesta, la senadora de la República aclaró que no es militante e incluso se desmarcó de las aspiraciones a la gubernatura de dicho estado para 2021.