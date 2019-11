Se trata de la primera vez que México no cumple con el plazo del 15 de noviembre desde que se implementó, en 2004, para evitar que los debates presupuestarios se extendieran al año siguiente, según Ernesto Revilla, de Citigroup Inc, quien antes se desempeñó como titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, tiene una mayoría en el Congreso, no ha logrado que se apruebe el proyecto de ley en las etapas preliminares en las que los comités de finanzas lo evalúan y votan.