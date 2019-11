En una entrevista con el locutor de radio Joaquín López-Dóriga el viernes, Delgado dijo que perder el plazo constitucional no tendrá consecuencias económicas, ya que el año presupuestario no comienza hasta el 1 de enero. La fecha límite del presupuesto se adelantó en 2004 del 31 de diciembre al 15 de noviembre para asegurarse de que circunstancias como esta no afecten la implementación del presupuesto, dijo.