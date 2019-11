Lozano ha sido señalado porque desde que inició su estancia con el conjunto napolitano no ha logrado destacar como un elemento relevante a lo largo del torneo. Además, desde la jornada 4 de la Serie A, Napoli no ha logrado ganar y él únicamente ha anotado un par de goles. No obstante, su carácter no se derrumba: ″No te conformes con nada ni con nadie", escribió.