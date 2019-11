“Pero me parece que es una buena medida y me parece que es lo más normal, es un ejemplo que ha puesto de manera muy clara la economía china, diversificar los mercados, me parece que la nueva tendencia a partir de la guerra comercial ha sido justo buscar otras ventanas de oportunidad y esa tendencia se va a mantener de ahora en adelante, es decir, economías que no tengan la capacidad de comerciar en otras latitudes, se quedarán fuera de la jugada”, manifestó el doctor en Economía Salvador Rivas Aceves.