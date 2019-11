“Si Lori hubiera tenido alguna indicación de que las chicas estaban en riesgo, querría declararse culpable, a pesar de que cree que no hizo nada malo. Ella no las dejará pasar tiempo en la cárcel por algo que no hicieron. Lori es una madre fantástica que asumiría toda la culpa por las chicas, incluso si le costara todo”, agregó la fuente.