'No soy una novata, no puedo equivocarme como lo hice antes. Nuestro deporte es de memoria y disciplina. Los años me han enseñado a distinguir lo que tengo que hacer antes de una competencia y lo que debo desechar, por ejemplo, me despojo del móvil por completo, no miro redes sociales ni hago caso a críticas, me reconozco como atleta y sé lo que me conviene antes de entrar a la piscina', concluyó.