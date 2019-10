“Definitivamente es un jugador que aunque no está en el róster cuenta mucho”, comentó sobre los fanáticos mexicanos. “Desde el traslado del hotel al estadio, sentir ese apoyo de la afición, esa euforia, cuando empiezas a calentar, eso llena. Es como tener una fiesta en tu casa, ser anfitrión saca lo mejor de ti, un extra de lo que puedes brindar. A mí me dan ganas de regresar y vivir este momento, me ha tocado vivirlo internacionalmente, aquí en el Clásico Mundial de 2009 y es algo especial, esa satisfacción de ponerte la camisa de México y representar a tu país en el deporte que más te gusta hacer es incomparable”.