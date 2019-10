López Obrador reiteró que su estrategia de seguridad es diferente a la de las pasadas administraciones. “Es otra estrategia, ya no vamos a enfrentar la violencia con la violencia, ya no hay guerra contra el narcotráfico, ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales, queremos la paz y la paz es fruto de la justicia, aquí si es un nuevo paradigma”.