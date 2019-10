Tres minutos de video han sido suficientes para demostrar una vez más que el gobierno no tuvo control del operativo. Nunca lo catearon, no lo tocaron, su única pregunta se limitó a saber si portaba armas. El resultado de su fallida captura se conoce por toda la nación: horas de terror, una decena de muertos, una ciudad paralizada y un gobierno debilitado. El triunfo fue para el hijo del Chapo, quien demostró no sólo ser el hijo de quien por décadas fue el narcotraficante más poderoso de México, sino ser un miembro activo del cártel, alguien que por sí mismo ya tiene poder.