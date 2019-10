“Ya paren todo, por favor. Ya paren todo, oiga, ya me entregué. Pero ya dígales. Ya no quiero pedos, ya no quiero que haya desmadres. ¡Ya no quiero que haya desmadres por favor!”, le dice Ovidio a la persona que se encuentra al otro lado del teléfono y que, según algunas versiones, podría haberse tratado de su hermano Iván Archivaldo.