El autor de libros relacionados con la delincuencia organizada, concluyó que “el Estado (mexicano) tiene menos poder que el crimen organizado en algunos lugares de México. Creo que hay zonas fallidas en México donde no hay un Estado donde no tiene la capacidad para implementar el estado de derecho. Para mí es un problema del Estado frágil, débil y un Estado que no tiene la capacidad y no pueden controlar al crimen organizado y ¿cuál es el resultado? Más crimen organizado y más corrupción”.