Cuatros audios a los que Infobae México tuvo acceso confirman que el grupo criminal retuvo a militares y a sus familias, tal y como lo habían señalado los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times, pero, además, muestran que el plan era extender las acciones violentas a otras zonas del país y también comprueba que sicarios del grupo de los chapitos, en coordinación con los de Ismael “El Mayo” Zambada para rescatar a Ovidio.