“Yo tengo cincuenta perros de la calle desde hace dos años y ahorita me está costando mucho trabajo la manutención de todos ellos porque no tengo dinero de dónde sacar para poder mantener a todos estos perritos. Yo lo hacía de mi propia bolsa, ya sabes, de lo que te da tu esposo para la casa. Yo tengo perritos en la casa y mi veterinario ve a estos perritos de la calle y los tenemos a todos perfectos. Ahorita tengo seis con problemas de piel, de sarnita, que no hemos logrado sacar adelante”, explicó.