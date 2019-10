Sobre el uso de un chaleco antibalas, Carrillo dijo que su esposo no lo usa regularmente, pero que “hay protocolos allá adentro que por supuesto mueven a las personas de un lado a otro a lo mejor con este sistema, pero no hay absolutamente ninguna amenaza de ningún tipo para Juan Collado. Y justamente debido a esto, saben que estamos en un proceso, y a partir de este momento no puedo tomar ninguna entrevista”.