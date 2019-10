“No hay ninguna instrucción en lo particular. Lo que sí, hay muchas instalaciones militares, así aparecen. Si ustedes revisan alguna otra instalación así va a aparecer [..] la ponen en oscuro y no pueden ubicar con precisión que hay adentro. Eso es parte de lo que han tomado, quizá a nivel mundial, no nada más en México, de instalaciones que son consideradas estratégicas dentro de los países”, respondió el titular de la Sedena.