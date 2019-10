“Tampoco he consumido productos químicos para bajar de peso que me pongan en riesgo, me preocupa mucho mi salud. Toda mi alimentación es 100 % natural, a base de frutas, verduras, té orgánico, frutos secos, y tipos de carnes con mucha moderación, aunque debo admitir que la comida es una bendición para los que tenemos la fortuna de tenerla día a día en nuestra mesa, en cantidades sanas, no podrían hacernos daño”.