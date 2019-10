- Todo el proceso evolucionó muy naturalmente. He usado algunas hermosas piezas de Atelier Swarovski en eventos, pero cuando me reuní con Nadja Swarovski (quien está a cargo de la firma hoy) y me habló en profundidad sobre el trabajo de Swarovski con la sostenibilidad y las iniciativas de Conscious Luxury de Atelier Swarovski, fue cuando me inspiré para trabajar en una colección junto con ella. Realmente me importa tener un impacto positivo en el planeta, y Swarovski tiene una rica historia poniendo la sustentabilidad en el corazón de lo que hace. Fue una combinación perfecta.