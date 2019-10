De la Cruz Gallegos recordó que, a pesar de la promesa inicial hecha por AMLO de un crecimiento del 4%, en realidad el eje económico no es un tema que le preocupe. De ahí que en los documentos oficiales se manejen previsiones que no sobrepasan el 2.7%. “Su objetivo es solo mantener la estabilidad, no tiene como prioridad hacer crecer la economía”, añadió.